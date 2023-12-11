Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на засіданні Європейської Ради розглядатимуть чотири питання, пов’язані з Україною.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ в Брюсселі, повідомили Укрінформ.

За словами Дмитра Кулеби, засідання Євроради буде складним, оскільки розширення — це великий процес, який охоплює не лише Україну.

«На обговоренні буде чотири питання, пов’язані з Україною. Перше — відкриття переговорів про вступ, друге — затвердження Ukraine Facility, що забезпечуватиме макрофінансову стабільність в Україні, третє — продовження фінансування Європейського фонду миру, щоб ЄС міг надавати Україні летальну й нелетальну допомогу. Четверте — це схвалення 12-го пакета санкцій», — розповів глава МЗС.

Він додав, що всі ці питання є важливими, але ключовим є рішення про відкриття переговорів про вступ.

«Я навіть не хочу говорити про нищівні наслідки, якщо Єврорада не зможе ухвалити цього рішення, не лише щодо України, а в ширшому контексті процесу розширення. Ми зробили своє «домашнє завдання» і очікуємо, що ЄС зробить своє», — зазначив міністр.

Він наголосив, що українські дипломати продовжать працювати з окремими країнами-членами до засідання Європейської ради.

Нагадаємо, що Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

Також повідомлялось, що очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що правила та процедури вступу до ЄС будуть коригуватися під час вступу України до Євросоюзу.