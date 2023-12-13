Засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради відтепер будуть проводиться онлайн також на Youtube-каналі мерії буде відображена пряма трансляція засідання.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, у середу, 13 грудня, під час засідання виконавчого комітету, пишуть «НикВести».

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради проводились онлайн в одному з месенджерів, але таким чином вони були закритими для громадян та ЗМІ.

— Питання щодо проведення виконкому в одному з месенджерів було вирішено таким чином аби зекономити і ваш час, і зробити роботу більш ефективнішою. Прямо зараз ми з вами спілкуємось, а один з членів виконкому знаходиться на військовій службі і проходить її прямо можна сказати на передовій, – прокоментував Олександр Сенкевич.

Як відомо, Миколаїв у серпні 2023 року почав співпрацювати з Антикорупційною ініціативою ЄС. Організація спільно з місцевою владою працює над загальною місією — створенням «Міста Доброчесності». Представники антикорупційної ініціативи займаються активними проектами відновлення міста, зокрема, контролюють відкритість закупівель та доступність інформації.

В тому числі експерти рекомендували міському голові Олександру Сєнкевичу поновити засідання виконкому у режимі онлайн та транслювати їх на офіційному Youtube-каналі Миколаївської міської ради аби громадяни бачили процес прийняття рішень тим сам підвищити прозорість та відкритість місцевої влади.

— Сьогодні ми з вами зібрались для того, аби вперше за довгий час зустрітись в онлайн-режимі. Такий формат проведення виконкому у нас проходить вперше, це обумовлено тим, що з початку війни ми почали зустрічатись з членами виконкому в онлайн-форматі у вигляді групи в одному з месенджерів. На даний час ми хочемо стати одним з найпрозоріших міст, міняємо свою політику, процедури проведення закупівель, оголошення і так далі. В тому числі експерти, які займаються питанням прозорості сказали, що нам потрібно перейти до проведення засідань виконкому в онлайн-форматі. Коли видно хто присутній на засіданні, коли люди (громадськість – прим.) бачать трансляцію і бачать процес прийняття рішень. Ми не проти, ми нічого не приховуємо, – сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у Миколаєві проводять оцінку цілісності комунального підприємства «Миколаївводоканал». Оцінюється рівень прозорості та підзвітності, ризики доброчесності та рівень корпоративного управління на підприємстві.

Також антикорупційна ініціатива готовить публічний документ під назвою «План Доброчесності», що ґрунтуватиметься на даних перевірок ряду сфер діяльності на Миколаївщині, з рекомендаціями для подальшої мінімізації корупційних ризиків.

Крім того, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зобов’язав розпорядників коштів більш прозоро проводити торги та інформувати міськраду про їх виконання. Оскільки у місті є суспільний інтерес до витрачання коштів при закупівлі робіт з капітального та поточного ремонтів, а також матеріалів, необхідних для їх виконання.

Як відомо, депутати Миколаївської міської ради у вересні 2023 року мають затвердити зміни у складі виконавчого комітету.