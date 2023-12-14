Північноатлантичний Альянс вважає, що падіння російського дрона в Румунії — тобто на території своєї держави-члена — у ніч проти четверга не було навмисним.

Про це йдеться в коментарі виконувача обов’язків речника НАТО Ділана Вайта, повідомляє «Європейська правда».

Ділан Вайт від імені Альянсу «рішуче засудив» російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю.

«НАТО не має інформації, яка б вказувала на будь-які навмисні атаки Росії проти членів Альянсу. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і залишаємось у тісному контакті з румунською владою», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 грудня, коли Росія масовано атакувала дронами портову інфраструктуру на півдні України, на території Румунії впав російський безпілотник.

Після цього Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла Росії в Бухаресті Валерія Кузьміна.