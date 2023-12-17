Загальна чисельність Сил оборони, умовно кажучи, становить близько мільйона ста тисяч чоловік, і такі обсяги не може перекрити жоден рекрутинг, тому без мобілізації Україна обійтися не зможе в рамках війни.

Про це заявив керівник ГУР генерал Кирило Буданов, повідомляє агентство «Укрінформ».

Він зазначив, що загальна чисельність Сил оборони перевищує мільйон. І тому жодна кампанія рекрутингу не покриє такі обсяги ― тільки мобілізація.

— Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли (в ЗСУ. — ред.) у перші пів року. З об'єктивних причин з тих людей (у лавах Сил оборони. — ред.) залишилося небагато. Це факт, це треба розуміти і визнавати. За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні. Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, бо ми підійшли до держтаємниці) мільйон сто тисяч людей. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація, — заявив очільник ГУР.

Він додав, що в контексті мобілізації постає й інше питання — мотивації.

— Скільки б людей примусово або непримусово, якимись хитрощами чи згідно з нормами законодавства ми б не мобілізували, ККД буде майже нульовий. Що, в принципі, й відбувається останнім часом, це також треба визнавати відверто. Тому навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна. У нас немає стільки людей, охочих робити будь-що. Я вже не кажу про те, щоб воювати. А це ж поточне. Будуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно, — зауважив Кирило Буданов.

Він зазначив, що до війни військової служби зазвичай уникали зокрема й через невеликі зарплати. Але тепер, попри нормальне грошове забезпечення, матеріально-фінансова винагорода не є мотиваційним чинником долучатися до армії.

— Усі ніби вболівають за Україну, але й багато людей біжать, тікають. Це правда. Ці черги на кордонах… У звʼязку зі своєю діяльністю я вимушений часто їздити в різні місця, постійно перетинаю кордон, нерідко на автомобільному транспорті. Ці черги величезні. І сказати, що там тільки жінки і діти ― це неправда. Усі це чудово знають. У багатьох людей немає відчуття, що це твоя війна. І це дуже глибинна проблема, яку гроші не розв’яжуть, — пояснив начальник ГУР МО України.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення близько 33 тисяч жителів Миколаївської області мобілізувалися до Збройних сил.