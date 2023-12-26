Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що вся ядерна зброя з Росії, яку планували відправити до Білорусі, вже доставлена «в хорошому стані» на початку жовтня цього року.

Про це повідомляє білоруське ЗМІ Zerkalo.

«Давно. Я ж казав уже, коли закінчилася доставка. Ще у вересні або в жовтні. На початку жовтня остання. Все на своїх місцях у хорошому стані», — зазначив Олександр Лукашенко.

Відповідаючи на запитання, коли відбудуться найближчі військові навчання, він неоднозначно сказав, що вони вчуться щодня.

«Навіть колишні «вагнерівці», які у нас залишились, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід», — сказав білоруський президент.

Ще у березні цього року, у Білому домі заявляли, що не бачать жодних ознак того, що Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі.

В свою чергу Володимир Путін заявив, що Росія 1 липня планує закінчити будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс «Іскандер», здатний нести таку зброю.

Також моніторингова групи «Беларускі Гаюн» зазначили, що у вересні росіяни перекинули до Білорусі 2 ешелони з понад 26 вагонами, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї.

Раніше, начальник штабу оборони Індії заявляв, що вплив Росії буде слабшати, попри грізний ядерний арсенал.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко після прибуття в Росію на переговори з Володимиром Путіним заявив, що на Україну нібито чекає крах, якщо війна не закінчиться у 2024 році.