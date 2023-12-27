Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що зацікавлений в тому, щоб ті, хто прийдуть у ЗСУ, могли виконувати поставлені завдання.

Про це він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» у понеділок, 26 грудня, де підбив підсумки другого року Великої війни, розповів про втрати Росії, дав прогноз на наступний рік і прокоментував внесений урядом до Верховної Ради законопроєкт щодо нових правил мобілізації.

Він зауважив, що з повагою ставиться до людей у цивільному середовищі, однак для продовжувати ведення бойових дій йому потрібні військові.

«Збройним силам України, мені особисто головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку або не буде мати відстрочку, кого буде призивати держава — на сьогодні, я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, які можуть це визначити. Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжувати ведення бойових дій», — зазначив він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії.

Нагадаємо, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Також голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав би внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. «Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків».