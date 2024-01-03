Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні прокоментував звільнення з російського полону 230 українських громадян.
Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в середу, 3 січня.
За його словами, додому повернули і воїнів Збройних Сил, і воїнів Національної гвардії, прикордонників, воїнів ВМС. Більшість звільнених із полону — солдати та сержанти, але є й офіцери.
«Пам’ятаємо про всіх українців, які в російській неволі. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших», — сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що Україна використовує кожну можливість для повернення своїх громадян і порушує тему полонених на всіх міжнародних зустрічах.
«Зараз я радий, що вдалось розблокувати обмін. Про частину звільнених навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні. І вважалося, що вони зниклі безвісти. Дуже важливо — зберігати надію», — наголосив Володмир Зеленський.
Він також подякував команді, яка працювала над обмінами, та українським військовим, які беруть окупантів у полон і таким чином поповнюють обмінний фонд.
Нагадаємо, що у середу, 3 січня, відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими — звільнено 230 українців та українок. Зокрема, з російських в’язниць було визволено двох військових 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що базується в Миколаєві.
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Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні прокоментував звільнення з російського полону 230 українських громадян.
Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в середу, 3 січня.
За його словами, додому повернули і воїнів Збройних Сил, і воїнів Національної гвардії, прикордонників, воїнів ВМС. Більшість звільнених із полону — солдати та сержанти, але є й офіцери.
«Пам’ятаємо про всіх українців, які в російській неволі. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших», — сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що Україна використовує кожну можливість для повернення своїх громадян і порушує тему полонених на всіх міжнародних зустрічах.
«Зараз я радий, що вдалось розблокувати обмін. Про частину звільнених навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні. І вважалося, що вони зниклі безвісти. Дуже важливо — зберігати надію», — наголосив Володмир Зеленський.
Він також подякував команді, яка працювала над обмінами, та українським військовим, які беруть окупантів у полон і таким чином поповнюють обмінний фонд.
Нагадаємо, що у середу, 3 січня, відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими — звільнено 230 українців та українок. Зокрема, з російських в’язниць було визволено двох військових 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що базується в Миколаєві.