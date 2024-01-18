Гжегож Браун

Сейм Польщі позбавив проросійського депутата націоналістичної «Конфедерації» Гжегожа Брауна депутатського імунітету за скоєний ним акт вандалізму в грудні — після урочистого запалення свічок на ханукальній менорі він загасив їх вогнегасником.

Окружна прокуратура у Варшаві планує висунути Брауну обвинувачення за сімома статтями Кримінального кодексу Польщі за скоєні ним дії упродовж 2022-2023 років, передає Укрінформ.

Прокуратура обвинувачує Гжегожа Брауна у нищенні майна, посяганні на тілесну недоторканість і наругу над предметами релігійного культу. Браун не визнає свою провину за скоєні дії.

12 грудня у Сеймі Польщі Гжегож Браун після завершення урочистої церемонії запалення свічок на ханукальній менорі взяв вогнегасник з коридору парламенту і згасив ним свічки. Свої дії він пояснив тим, що у польському парламенті не може бути місця на «акти расистського, племінного, дикого і талмудного культу». Керівництво Сейму засудило дії депутата, виключило його із засідання парламенту і наклало на нього фінансове покарання. Маршалок Сейму Шимон Головня і глава польського уряду Дональд Туск засудили дії Брауна, підкресливши, що в Польщі не може бути місця расизму, ксенофобії й антисемітизму. Згодом маршалок Сейму також повідомив, що подасть на Брауна заяву до прокуратури за перешкоджання у проведенні релігійного обряду на території Сейму.

Гжегож Браун є відомим проросійським політиком Польщі, який має відверто антиукраїнські погляди.

Нагадаємо, 9 січня у Польщі затримали білоруску за підозрою в шпигунстві та передачі спецслужбам режиму Олександра Лукашенка даних про білоруську діаспору в Польщі.