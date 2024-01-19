Північноатлантичний Альянс оприлюднив свою першу в історії квантову стратегію, яка визначає, як квантові технології можуть застосовуватись в обороні та безпеці.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Квантові технології наближаються до того, щоб здійснити революцію у світі інновацій і можуть змінити правила гри у сфері безпеки, в тому числі у сучасній війні. Забезпечення «квантової готовності» Альянсу є метою першої в історії НАТО квантової стратегії, яка була ухвалена міністрами закордонних справ країн НАТО 28 листопада. У середу, 17 січня 2024 року, НАТО оприлюднює короткий виклад цієї стратегії», — йдеться у заяві.

Стратегія визначає, як квантові технології можуть застосовуватись в обороні і безпеці в таких сферах, як зондування, візуалізація, точне позиціонування, навігація і синхронізація, поліпшення виявлення підводних човнів, а також модернізація і захист передачі даних за допомогою квантово-стійкої криптографії.

«Багато з цих технологій вже використовуються у приватному секторі і стали предметом стратегічної конкуренції. Квантова стратегія НАТО допомагає розвивати і спрямовувати співпрацю НАТО з промисловістю задля розвитку трансатлантичної екосистеми квантових технологій і водночас готує НАТО до захисту від зловмисного використання квантових технологій», — зазначається у матеріалі.

Квантові технології є однією з технологічних сфер, які члени НАТО визначили пріоритетними через їхній вплив на оборону і безпеку. До них відносяться штучний інтелект, дані і обчислення, автономність, біотехнології і вдосконалення людини, гіперзвукові технології, енергетика і рух, нові матеріали, комунікаційні мережі наступного покоління і космос.

Квантові технології вже зараз є частиною інноваційних зусиль НАТО. Шість з 44 компаній, відібраних для участі в програмі НАТО «Прискорювач оборонних інновацій для Північної Атлантики» (DIANA), спеціалізуються на квантових технологіях. Очікується, що їхні інновації допоможуть досягти прогресу в галузі криптографії наступного покоління, розробити високошвидкісні лазери для поліпшення супутникового зв’язку і розгорнути квантово посилені датчики тривимірного зображення в складних підводних умовах.

Нагадаємо, вступ України в НАТО до завершення війни з Росією неможливий, але розпочати процедуру можна навіть на етапі протистояння агресору, переконаний президент Польщі Анджей Дуда.