Польські фермери повідомили, що 24 січня з 12:00 до 14:00 перекриють дороги по всій країні. Не виключено, що цього дня мітингувальники заблокують польсько-український кордон.
Про це пише in Рoland.
Адріан Вавжиняк, речник аграрної організації «Solidarnośc», закликав усіх фермерів та сільськогосподарські спілки в Польщі приєднатися до протестів 24 січня. Аграрії вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти імпорту зерна з України, проти Європейського Союзу та ідей, які, на їх думку, хочуть суттєво обмежити виробництво продукції рослинництва та тваринництва в Польщі і ЄС.
Національна рада агропромислових палат підтримала майбутні протести.
Нагадаємо, внаслідок блокування пунктів пропуску румунськими протестувальниками на кордоні через Порубне та Красноїльськ за добу проходять одиниці вантажівок.
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Польські фермери повідомили, що 24 січня з 12:00 до 14:00 перекриють дороги по всій країні. Не виключено, що цього дня мітингувальники заблокують польсько-український кордон.
Про це пише in Рoland.
Адріан Вавжиняк, речник аграрної організації «Solidarnośc», закликав усіх фермерів та сільськогосподарські спілки в Польщі приєднатися до протестів 24 січня. Аграрії вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти імпорту зерна з України, проти Європейського Союзу та ідей, які, на їх думку, хочуть суттєво обмежити виробництво продукції рослинництва та тваринництва в Польщі і ЄС.
Національна рада агропромислових палат підтримала майбутні протести.
Нагадаємо, внаслідок блокування пунктів пропуску румунськими протестувальниками на кордоні через Порубне та Красноїльськ за добу проходять одиниці вантажівок.