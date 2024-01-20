Польські фермери повідомили, що 24 січня з 12:00 до 14:00 перекриють дороги по всій країні. Не виключено, що цього дня мітингувальники заблокують польсько-український кордон.

Про це пише in Рoland.

Адріан Вавжиняк, речник аграрної організації «Solidarnośc», закликав усіх фермерів та сільськогосподарські спілки в Польщі приєднатися до протестів 24 січня. Аграрії вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти імпорту зерна з України, проти Європейського Союзу та ідей, які, на їх думку, хочуть суттєво обмежити виробництво продукції рослинництва та тваринництва в Польщі і ЄС.

Національна рада агропромислових палат підтримала майбутні протести.

Нагадаємо, внаслідок блокування пунктів пропуску румунськими протестувальниками на кордоні через Порубне та Красноїльськ за добу проходять одиниці вантажівок.