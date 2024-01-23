Спільна протимінна група у складі Болгарії, Румунії та Туреччини планує почати очищення Чорного моря від мін уже у квітні-травні цього року.

Про це заявив начальник штабу оборони Болгарії Еміль Ефтимов, пише ВТА.

Він зазначив, щоб коаліція запрацювала, Туреччина має ратифікувати угоду.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що до цієї коаліції можуть приєднатися й інші країни-союзниці з НАТО, але без використання ними бойових кораблів. За його словами, операції будуть проводитись відповідно до Конвенції Монтре.

Тодор Тагарев також додав, що командування групою буде здійснюватися на ротаційній основі.

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія створюють коаліцію для пошуку та знешкодження мін у Чорному морі.