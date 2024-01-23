Єнс Столтенберг та Стейсі Каммінгс/Фото: НАТО

Північноатлантичний альянс (НАТО) уклав контракти на на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму 1,2 мільярда доларів США.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Зазначається, що 23 січня генеральний секретар Єнс Столтенберг і генеральний менеджер Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс підписали контракти.

— Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнили свої власні запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну, — сказав Генеральний секретар.

Після того, як у липні 2023 року лідери Альянсу погодили План дій НАТО щодо оборонного виробництва, NSPA погодило контракти на боєприпаси на суму близько 10 мільярдів доларів. Останні закупівлі NSPA включають контракт на 5,5 мільярда доларів на 1000 ракет Patriot і 4 мільярди доларів на 155-мм артилерію, протитанкові керовані ракети та танкові боєприпаси. У листопаді 2023 року закупівельне агентство НАТО також вирішило придбати шість літаків E-7A Wedgetail.

Раніше Північноатлантичний Альянс оприлюднив свою першу в історії квантову стратегію, яка визначає, як квантові технології можуть застосовуватись в обороні та безпеці.