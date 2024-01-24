Напередодні запланованого візиту до України глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нібито отримав електронний лист із погрозами, написаний українською мовою.
Дана інформація зʼявилась на тлі майбутньої зустрічі глави МЗС Угорщини з українським колегою Дмитром Кулебою, пишуть провладні угорські медіа.
Як зазначається, у листі міністру обіцяють «вибуховий прийом» в Ужгороді 29 січня і рекомендують починати готуватися до «похорону». Лист завершується словами, що «Бог пробачає, але українці — ні».
Держсекретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер назвав це тиском за політику миру і додав, що це Петра Сіярто не злякає.
Також речник МЗС Угорщини Мате Пацолай заявив, що українська влада пообіцяла найретельніші заходи безпеки під час візиту міністра в Ужгород.
Нагадаємо, Петер Сійярто заявив, що Угорщина блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні. Як відомо, Угорщина місяцями блокує виділення коштів через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк — OTP Bank — у список «спонсорів війни».
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Напередодні запланованого візиту до України глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нібито отримав електронний лист із погрозами, написаний українською мовою.
Дана інформація зʼявилась на тлі майбутньої зустрічі глави МЗС Угорщини з українським колегою Дмитром Кулебою, пишуть провладні угорські медіа.
Як зазначається, у листі міністру обіцяють «вибуховий прийом» в Ужгороді 29 січня і рекомендують починати готуватися до «похорону». Лист завершується словами, що «Бог пробачає, але українці — ні».
Держсекретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер назвав це тиском за політику миру і додав, що це Петра Сіярто не злякає.
Також речник МЗС Угорщини Мате Пацолай заявив, що українська влада пообіцяла найретельніші заходи безпеки під час візиту міністра в Ужгород.
Нагадаємо, Петер Сійярто заявив, що Угорщина блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні. Як відомо, Угорщина місяцями блокує виділення коштів через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк — OTP Bank — у список «спонсорів війни».
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Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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