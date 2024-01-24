Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Напередодні запланованого візиту до України глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нібито отримав електронний лист із погрозами, написаний українською мовою.

Дана інформація зʼявилась на тлі майбутньої зустрічі глави МЗС Угорщини з українським колегою Дмитром Кулебою, пишуть провладні угорські медіа.

Як зазначається, у листі міністру обіцяють «вибуховий прийом» в Ужгороді 29 січня і рекомендують починати готуватися до «похорону». Лист завершується словами, що «Бог пробачає, але українці — ні».

Держсекретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер назвав це тиском за політику миру і додав, що це Петра Сіярто не злякає.

Також речник МЗС Угорщини Мате Пацолай заявив, що українська влада пообіцяла найретельніші заходи безпеки під час візиту міністра в Ужгород.

Нагадаємо, Петер Сійярто заявив, що Угорщина блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні. Як відомо, Угорщина місяцями блокує виділення коштів через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк — OTP Bank — у список «спонсорів війни».