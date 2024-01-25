Прапори України та ЄС. Фото: SIPA/Scanpix

У межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу — оцінки відповідності українського законодавства праву ЄС, що є одним з ключових етапів переговорного процесу. ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії у рамках скринінгу; підтверджено передачу українській стороні офіційних матеріалів (guidance) для підготовки.

Віце-прем‘єр-міністр Ольга Стефанішина зазначила, що українські інституції мобілізовані та готові до активної спільної роботи.

Вона розповіла, що Україна ще до отримання офіційного рішення Євроради здійснила процес самостійно, який дозволив визначити стан адаптації українського законодавства до європейського, обсяг роботи, яку потрібно виконати, та сформувати бачення шляхів формування переговорних команд.

Сторону ЄС на засіданні представляли Генеральний директор Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) Герт Ян Купман та Анна Ярош-Фріз, директор по відносинах із Україною.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок скринінгу українського законодавства. Вона також анонсувала формування переговорної рамки щодо членства України в Євросоюз.