Запорізька АЕС. Фото: ua.news

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення питань безпеки АЕС.

Як повідомляє Укрінформ, про це Рафаель Гроссі заявив журналістам у четвер після засідання Ради Безпеки ООН, де він доповідав про ситуацію на ЗАЕС.

— Ми збираємося провести чергову, 16-ту ротація персоналу, тож я їду з кількома експертами. Я поговорю з російським «керівництвом» станції, подивлюся, як розв’язується проблема з водою (для охолодження станції, — прим.) після руйнування минулого літа Каховської греблі, — сказав Рафаель Гроссі.

Він нагадав, що «це вплинуло на здатність станції відбирати воду з Дніпра», і нині «вони пробивають свердловини по периметру станції для отримання води».

Крім того, Рафаель Гроссі має намір уточнити довгострокові плани станції, які передбачають «спробу перезапустити один або кілька реакторів», адже «це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки».

Він нагадав, що на ЗАЕС регулярно виникає проблема втрати зовнішнього електроживлення, необхідного для охолодження реакторів.

На прохання журналістів оцінити безпеку станції за десятибальною шкалою Рафаель Гроссі зауважив, що «бувають дні, коли майже 10, і бувають дні, коли, здається, нічого не відбувається».

— Проблема в повній невизначеності, тому що це війна, — додав він.

Нагадаємо, Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені, оскільки прагне компенсувати втрачені через війну з Росією енергетичні потужності.