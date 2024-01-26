Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення питань безпеки АЕС.
Як повідомляє Укрінформ, про це Рафаель Гроссі заявив журналістам у четвер після засідання Ради Безпеки ООН, де він доповідав про ситуацію на ЗАЕС.
— Ми збираємося провести чергову, 16-ту ротація персоналу, тож я їду з кількома експертами. Я поговорю з російським «керівництвом» станції, подивлюся, як розв’язується проблема з водою (для охолодження станції, — прим.) після руйнування минулого літа Каховської греблі, — сказав Рафаель Гроссі.
Він нагадав, що «це вплинуло на здатність станції відбирати воду з Дніпра», і нині «вони пробивають свердловини по периметру станції для отримання води».
Крім того, Рафаель Гроссі має намір уточнити довгострокові плани станції, які передбачають «спробу перезапустити один або кілька реакторів», адже «це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки».
Він нагадав, що на ЗАЕС регулярно виникає проблема втрати зовнішнього електроживлення, необхідного для охолодження реакторів.
На прохання журналістів оцінити безпеку станції за десятибальною шкалою Рафаель Гроссі зауважив, що «бувають дні, коли майже 10, і бувають дні, коли, здається, нічого не відбувається».
— Проблема в повній невизначеності, тому що це війна, — додав він.
Нагадаємо, Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені, оскільки прагне компенсувати втрачені через війну з Росією енергетичні потужності.
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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення питань безпеки АЕС.
Як повідомляє Укрінформ, про це Рафаель Гроссі заявив журналістам у четвер після засідання Ради Безпеки ООН, де він доповідав про ситуацію на ЗАЕС.
— Ми збираємося провести чергову, 16-ту ротація персоналу, тож я їду з кількома експертами. Я поговорю з російським «керівництвом» станції, подивлюся, як розв’язується проблема з водою (для охолодження станції, — прим.) після руйнування минулого літа Каховської греблі, — сказав Рафаель Гроссі.
Він нагадав, що «це вплинуло на здатність станції відбирати воду з Дніпра», і нині «вони пробивають свердловини по периметру станції для отримання води».
Крім того, Рафаель Гроссі має намір уточнити довгострокові плани станції, які передбачають «спробу перезапустити один або кілька реакторів», адже «це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки».
Він нагадав, що на ЗАЕС регулярно виникає проблема втрати зовнішнього електроживлення, необхідного для охолодження реакторів.
На прохання журналістів оцінити безпеку станції за десятибальною шкалою Рафаель Гроссі зауважив, що «бувають дні, коли майже 10, і бувають дні, коли, здається, нічого не відбувається».
— Проблема в повній невизначеності, тому що це війна, — додав він.
Нагадаємо, Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені, оскільки прагне компенсувати втрачені через війну з Росією енергетичні потужності.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|