Румунські перевізники та фермери страйкують поблизу кордону з Україною вже тиждень. Фото: Tranzit — revista afacerii de transport si logistica/Facebook

Румунський уряд 25 січня схвалив три рішення про додаткову допомогу фермерам, які раніше блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи субсидій і захисту від впливу українського імпорту.

Про це, як повідомляє «Європейська правда», сповістило Міністерство сільського господарства та розвитку села Румунії.

Перше рішення румунського уряду створює схему державної допомоги для зменшення акцизного податку на дизельне паливо, що використовується у сільському господарстві, до кінця 2024 року. На неї виділили 270 мільйонів леїв (54,25 мільйона євро).

Ще два рішення передбачають створення програми державної допомоги для підтримки діяльності власників м’ясної худоби, а також свинарів та птахівників, «в умовах кризи, спричиненої агресією Росії проти України».

На ці програми, призначені для компенсації збитків через зростання цін на корми, паливо та інші витрати фермерів, Румунія виділить 16,1 та понад 25,3 мільйона євро відповідно.

Нагадаємо, 15 січня Міністерство сільського господарства Румунії задовольнило кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною. Уряд зобов’язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити.