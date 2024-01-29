Лідер ультраправої партії «Альянс за союз Румунії» Клаудіу Тарзіу

Лідер ультраправої партії «Альянс за союз Румунії» Клаудіу Тарзіу заявив про територіальні претензії на українські території Північної Буковини, Закарпаття, Бессарабії, а також всю Молдову.

Про це інформує «Європейська правда».

«Ми не будемо справді суверенними, поки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бессарабія має повернутися додому. Північна Буковина не може бути забута, південна Бессарабія, Герца, Закарпаття, все, що належало і належить румунській нації, має повернутися в кордони держави. Це ідеал, про який ми не повинні забувати. Молдова Штефана має бути вдома, в Румунії», — заявив Клаудіу Тарзіу з нагоди Дня об’єднання князівств.

Попри те, що Румунія є членом альянсу, Клаудіу Тарзіу заявив про можливість виходу з НАТО, щоб налагодити відносини з Росією та анексувати території України.

«Я вважаю, що є необхідність розморозити відносини між Румунією та Росією, я визнаю необхідність хорошої співпраці між Румунією та Росією, я готовий це підтримати, але лише після того, як Росія доведе, що вона також хоче всього цього», — наголосив він, маючи на увазі захоплення та анексію України.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку вважає, що його країна може відіграти ключову роль у відновленні України після завершення розв’язаної РФ війни.