Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку вважає, що його країна може відіграти ключову роль у відновленні України після завершення розв’язаної РФ війни.

Про це він сказав під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє «Європейська правда».

Зокрема, Чолаку відзначив, що в цьому контексті сильними сторонами Румунії є безпека, географічна близькість, морське, річкове, залізничне і автодорожнє сполучення — можливості, які можуть зацікавити американські компанії, які захочуть брати участь у реконструкції України.

Румунія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, додав румунський прем’єр, маючи на увазі також процес відновлення.

— Ми вдячні Румунії за допомогу Україні та за співпрацю на Чорному морі. Наші країни також тісно співпрацюють у цивільних питаннях, ми дуже тісно співпрацюватимемо в майбутньому, і наслідки будуть помітні у прогресі, який буде досягнутий, — сказав Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що в Румунії почалися навчання українських пілотів на F-16.