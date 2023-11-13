Сьогодні, 13 листопада, міністри оборони Румунії та Нідерландів Анджел Тилвар і Кайса Оллонгрен відкриють Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті.
Тут проходитимуть навчання українські пілоти, пише DW.
Відомо, що навчання пілотів у центрі, що розташований за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватимуть пів року.
Компанія Lockheed, яка виробляє F-16, надала інструкторів і технічний персонал для проведення навчань.
Нещодавно стало відомо, що Бельгія офіційно візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах «авіаційної коаліції», яку очолили Нідерланди та Данія.
Нагадаємо, Данія вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16, про що 20 серпня заявила премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
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Сьогодні, 13 листопада, міністри оборони Румунії та Нідерландів Анджел Тилвар і Кайса Оллонгрен відкриють Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешті.
Тут проходитимуть навчання українські пілоти, пише DW.
Відомо, що навчання пілотів у центрі, що розташований за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватимуть пів року.
Компанія Lockheed, яка виробляє F-16, надала інструкторів і технічний персонал для проведення навчань.
Нещодавно стало відомо, що Бельгія офіційно візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах «авіаційної коаліції», яку очолили Нідерланди та Данія.
Нагадаємо, Данія вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16, про що 20 серпня заявила премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.