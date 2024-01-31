Російські заводи закуповують в Узбекистану бавовну. Фото BBC Ураїна

Для виробництва пороху та снарядів Росія закуповує бавовну в Узбекистані. Його продає низка компаній, і одна з них має офіс у Варшаві.

Про це повідомляє BBC Ураїна.

Зазначається, що за рахунок поставок узбецької бавовни, яка необхідна для виробництва пороху та снарядів., російські заводи нарощують потужності.

Разом з тим, бавовняна целюлоза під санкціями ЄС перебуває і її можна ввозити до Росії лише в тому випадку, якщо вона не призначена для воєнних потреб. Однак росіяни успішно отримують бавовну з Узбекистану. Контракт між країнами щодо постачання було підписано ще в 2020 році. Росія зобов'язалася постачати в Узбекистану порох і налагодити в країні його власне виробництво, а Узбекистан взяв на себе зобов'язання постачати Росії бавовняну целюлозу.

Цю речовину використовують і у військовій, і в цивільній індустріях. Військові заводи використовують її для виготовлення одного з видів пороху. Для цього бавовняну целюлозу спеціальним чином обробляють, щоб отримати нітроцелюлозу, з якої вже і роблять порох. Також целюлозу використовують у виробництві зарядів до танкових снарядів.

Узбекистанську сировину Казанський пороховий завод купує безпосередньо як мінімум з 2019 року. За даними Import Genius, у перший рік завод закупив 48 тонн бавовняної целюлози за 60 тисяч доларів. Завод робить заряди до стрілецької зброї, малокаліберної артилерії, танкових і авіаційних гармат, польової та морської артилерії, систем ближнього бою.

За інформацією видання, після початку повномасштабної війни завод розширив виробництво, тому щонайменше двічі оголошував про новий набір співробітників у серпні 2022 року і в грудні 2023 року.

Нагадаємо, що незважаючи на санкції, у 2023 році Росія змогла імпортувати високотехнологічні чіпи американського та європейського виробництва на більш ніж 1 мільярд доларів.