Скріншот з посту Джорджі Перселл

Австралійський канал новин 9News транслював відредагований знімок депутатки, на якому жінці збільшили груди та оголили живіт. Це викликало обурення в мережі, після чого канал попросив вибачення та пояснив це помилкою Photoshop.

Про це пише hromadske з посиланням на західні ЗМІ.

Змінена фотографія Джорджі Перселл, законодавиці штату Вікторія, з’явилася у вечірньому випуску 9News у контексті того, як вона розкритикувала місцеву владу за відсутність заборони на полювання на качок.

«Я багато витримала вчора. Але фотошоп мого тіла та вбрання в ЗМІ я точно не очікувала. Зверніть увагу на збільшені груди та відвертіше вбрання. Не можу уявити, щоб це сталося з чоловіком-депутатом. Коли ви боролися з негативним образом тіла все своє життя, це протистояння побачити себе відредагованою по телевізору після найгіршого дня на роботі. Це стосується не лише мене, а й загалом того, як ми ставимося до жінок», — написала Джорджі Перселл після інциденту.

Незабаром після цього директор 9News в Мельбурні Х’ю Нейлон попросив вибачення. Він пояснив, що ситуація сталася через «автоматизацію Photoshop», яка створила зображення, що не відповідає оригіналу, після зміни розміру світлини.

— Наш відділ графіки знайшов онлайн-зображення Джорджі, щоб використати його в історії про полювання на качок. Як зазвичай, розмір зображення було змінено відповідно до наших специфікацій. Під час цього процесу автоматизація Photoshop створила зображення, яке не відповідало оригіналу, — сказав Х’ю Нейлон.

Він наголосив, що це не відповідало редакційним стандартам каналу, і 9News щиро перепрошує у Джорджі Перселл.

Хоча такі пояснення не переконали депутатку, вона прийняла вибачення і додала, що з цього «сексистського редагування» є чому повчитися.

Раніше шведський бренд одягу й косметики H&M відкликав свою рекламу шкільної форми в Австралії після того, як вона спричинила гостру критику в соцмережах — бренд звинуватили в сексуалізації дітей.