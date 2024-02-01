Єнс Столтенберг. Фото: Ken Mürk/ERR

Заступник голови Ліберальної партії Норвегії, депутат Стортингу (парламенту країни) Абід Раджа висуває генсека НАТО Єнса Столтенберга на Нобелівську премію миру, зокрема, за його працю, спрямовану на припинення російської війни проти України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на норвезькі ЗМІ.

— Ніхто не зробив більше для просування миру й демократії в Європі за останній рік, ніж Єнс Столтенберг. Тому цілком природно, що Ліберальна партія пропонує, аби він отримав премію миру цього року, — сказав Абід Раджа.

Він нагадав, що «Столтенберг відвідав Туреччину, Велику Британію, США та низку інших країн, намагаючись розпочати переговори, які можуть зупинити війну в Україні».

За межами України ніхто не працює більше, ніж він, використовуючи розум, логіку та емоції — і ніколи не втомлюється, додав депутат.

— Він невтомно працює заради миру в Україні, і саме він за межами України був і залишається найважливішою силою миру. Я відчуваю гордість за те, що я норвежець, коли бачу Столтенберга на світовій арені, — наголосив він.

Він зауважив, що оскільки премію миру присуджує норвезький Нобелівський комітет, то ніколи лауреатом не був норвежець.

— Столтенберг заслуговує на неї, і не має значення, що він норвежець, — зазначив Абід Раджа.

За його словами, генсек НАТО «є тією силою, яка зробила найбільше за останній рік для пошуку рішень, які можуть забезпечити мир у Європі. І він є тим клеєм, який скріплює іноді розрізнену співпрацю задля встановлення миру в Україні».

Зазначається, що члени Стортингу мають можливість пропонувати кандидатури до Нобелівського комітету.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав «гарною справою» для Альянсу і для США підтримати Україну, а також на певному етапі запросити її стати повноцінним членом НАТО.