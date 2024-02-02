Великобританія вперше за вісім років випробує запуск ядерної ракети. Буде використовуватися фіктивна боєголовка.
Про це повідомляють The Telegraph та The Sun.
Зазначається, що це буде перший пуск з 2016 року. Випробування проведуть 4 лютого приблизно в 90 кілометрів від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5900 кілометрів з підводного атомного човна.
Як повідомляє The Sun, ракетний запуск стане останнім випробуванням перед тим, як підводний човен вартістю 4 мільярди фунтів стерлінгів знову почне працювати як частина флоту ядерного стримування Великої Британії, який перебував на ремонті в Плімуті протягом семи років.
Раніше повідомлялося, що США планують розмістити свою ядерну зброю на авіабазі Лейкенхіт у Великій Британії, де вона зберігалась до 2008 року.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Великобританія вперше за вісім років випробує запуск ядерної ракети. Буде використовуватися фіктивна боєголовка.
Про це повідомляють The Telegraph та The Sun.
Зазначається, що це буде перший пуск з 2016 року. Випробування проведуть 4 лютого приблизно в 90 кілометрів від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5900 кілометрів з підводного атомного човна.
Як повідомляє The Sun, ракетний запуск стане останнім випробуванням перед тим, як підводний човен вартістю 4 мільярди фунтів стерлінгів знову почне працювати як частина флоту ядерного стримування Великої Британії, який перебував на ремонті в Плімуті протягом семи років.
Раніше повідомлялося, що США планують розмістити свою ядерну зброю на авіабазі Лейкенхіт у Великій Британії, де вона зберігалась до 2008 року.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|