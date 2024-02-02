Ракета Trident II D5, сфотографована в 2005 році. Фото: Crown Copyright

Великобританія вперше за вісім років випробує запуск ядерної ракети. Буде використовуватися фіктивна боєголовка.

Про це повідомляють The Telegraph та The Sun.

Зазначається, що це буде перший пуск з 2016 року. Випробування проведуть 4 лютого приблизно в 90 кілометрів від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5900 кілометрів з підводного атомного човна.

Як повідомляє The Sun, ракетний запуск стане останнім випробуванням перед тим, як підводний човен вартістю 4 мільярди фунтів стерлінгів знову почне працювати як частина флоту ядерного стримування Великої Британії, який перебував на ремонті в Плімуті протягом семи років.

Раніше повідомлялося, що США планують розмістити свою ядерну зброю на авіабазі Лейкенхіт у Великій Британії, де вона зберігалась до 2008 року.