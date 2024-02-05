Таїп Ердоган і Володимир Путін. Фото: Anadolu Ajansı

З огляду на можливий візит президента РФ Володимира Путіна до Туреччини для обговорення нової «зернової ініціативи» щодо експорту українського зерна Чорним морем, в ЄС нагадали Анкарі про Римський статут та про зобов’язання країни, яка ратифікувала цей документ, виконати ордер на арешт Володимира Путіна.

Про це 5 лютого у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

— Будь-які справжні ініціативи, що ведуть до справедливого миру, з повагою до міжнародного права та територіальної цілісності України, до її суверенітету й незалежності, могли б мати безумовну підтримку від ЄС. Але, якщо йдеться про ймовірний візит Путіна до Туреччини, — я хочу нагадати, що Путін розшукується Міжнародним кримінальним судом, який видав ордер на його арешт. Тож він є тим, хто представляє собою обличчя жорстокої агресії проти України, проти європейської стабільності, проти глобального порядку, що оснований на правилах. Тож ми сподіваємося, що наші турецькі партнери знають про це, — заявив Пітер Стано.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи розраховує Єврокомісія, що Туреччина арештує президента РФ під час майбутнього візиту, речник зазначив, що справа не у чиїхось очікуваннях, а у необхідності дотримання міжнародного права.

— Це не справа наших очікувань. Ордер МКС є обов’язковим до виконання усіма сторонами та всіма країнами, які ратифікували Римський статут МКС... Наші турецькі партнери відіграють дуже важливу роль, і вони великою мірою зробили внесок у підтримання Чорноморської зернової ініціативи, коли вона все ще працювала. Туреччина докладає зусиль, але варто бачити й надійність з іншого боку. В тому, що стосується зустрічі між президентом Ердоганом та президентом Путіним, поки що все, що було зроблено Кремлем по відношенню до України та до можливого миру, було тотально нещирим, — сказав Пітер Стано.

Він зауважив, що будь-які «мирні ініціативи», що виходили від Кремля стосовно війни в Україні, були такими, що заслуговують на тотальну недовіру, та які не варто сприймати як серйозні.

— Всі бачать, якого роду надійність має або мала будь-яка ініціатива з російського боку у реальності. Це були лише спроби приховати постійну ескалацію, яку Росія здійснює проти народу України та проти цивільних об’єктів в Україні, — додав речник ЄС.

Він зауважив, що Європейський Союз завжди підтримував будь-які пропозиції, які можуть привести до справедливого миру в Україні.

— З нашої точки зору, з точки зору Європейського Союзу, найкращою платформою для досягнення такого справедливого миру, з повагою до міжнародного права, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, є українська Формула миру, яка була представлена у міжнародному вимірі, в контексті триваючих дипломатичних зусиль, на рівні радників з безпеки та закордонних справ. Це відбулося нещодавно в Давосі за участі більше 80 країн. Тож це головна мета міжнародного залучення також зі сторони Європейського Союзу, — наголосив Пітер Стано.

Раніше стало відомо про запланований візит Володимира Путіна до Туреччини. Там заявили, що президент Туреччини Таїп Ердоган обговорить новий механізм дозволу експорту українського зерна через Чорне море з Володимиром Путіним під час його майбутнього візиту до Туреччини.