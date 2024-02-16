Російський "Газпром". Фото: alamy.com

Міністр довкілля та енергетичної безпеки Італії Гільберто Фратін на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенко повідомив про відмову від російського газу.

Про це поінформували в Міненерго України.

Під час бесіди сторони торкнулися питання продовження контракту на транзит російського газу до європейських країн через територію України.

«Італійська сторона поінформувала, що після початку повномасштабної війни в Україні змогла змінити постачальника природного газу», — йдеться в повідомленні.

Раніше близько 40% від потреб «блакитного палива» Італія імпортувала з Росії.

— На сьогодні ми незалежні від постачань російського газу, — сказав Гільберто Фратін.

За словами Германа Галущенка, наразі тривають «інтенсивні обговорення» того, що буде в Європі у разі припинення транзит російського газу через Україну.

— Але більша частина Європи до цього точно готова, єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила це, — зазначив він.

Раніше стало відомо, що Австрія прагне розірвати довгостроковий контракт енергетичної компанії OMV на купівлю газу в «Газпрому» на фоні високих цін на імпорт.