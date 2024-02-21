Австралія вперше з часів Другої світової вдвічі збільшить бойовий флот. Фото: Issei Kato/AA/picture alliance

Австралія вперше з часів Другої світової війни удвічі збільшить надводний бойовий флот.

На це планують витратить на це 11,1 мільярдів австралійських доларів (приблизно 7,2 мільярда доларів США) упродовж 10 років, повідомляє DW.

Згідно з планом, Австралія збільшить свій нинішній флот боєздатних бойових кораблів з 11 до 26, додасть 25 малих військових кораблів, які братимуть участь в операціях з безпеки на морі.

— Це найбільший флот, який ми матимемо з часів Другої світової війни, — сказав міністр оборони Річард Марлз.

В арсеналі Австралії також з’являться шість фрегатів класу Hunter, 11 фрегатів загального призначення, три есмінці протиповітряної оборони і шість надсучасних надводних кораблів, які не потребують екіпажу.

Нагадаємо, уряд Австралії передає 50 мільйонів австралійських доларів (32,4 мільйони доларів США) в якості військової допомоги Україні.