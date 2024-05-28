Винищувач F-16. Фото: Getty Images

Літаки F-16 та іншу зброю, яку Бельгія передасть в межах безпекової угоди, Україна зможе використовувати тільки на своїй території.

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, передає Politico.

Нагадаємо, що Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.

Александр де Кроо відповідаючи на запитання, чи можуть F-16 використовуватися в Росії сказав: «Щодо використання зброї, все, що передбачено цією угодою, є дуже чітким, вона призначена для використання Збройними силами України на території України».

Він зазначив, що Бельгія «зробить все можливе», щоб поставити кілька літаків вже цього року.

Раніше повідомлялось, що перша група українських льотчиків закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.