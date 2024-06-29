Джо Байден і Дональд Трамп. Фото для ілюстрації

Після дебатів, які відбулися 27 червня, 60% виборців вважають, що Джо Байдена слід замінити як кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США.

Про це свідчить опитування Morning Consult.

Разом з тим серед виборців-демократів 21% вважає, що Джо Байдена «точно не варто» замінювати, а 20% – що «скоріш за все, не варто».

Коли респондентам запропонували обрати між Джо Байденом і колишнім президентом Дональдом Трампом, 45% обрали президента, а 44% – колишнього главу держави.

Нагадаємо, редакційна колегія газети The New York Times закликала президента США Джо Байдена знятися з подальших передвиборчих змагань і передати своє місце більш «енергійному» кандидату від демократів.