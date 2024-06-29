Скриншот публікації NYT

Редакційна колегія газети The New York Times закликала президента США Джо Байдена знятися з подальших передвиборчих змагань і передати своє місце більш «енергійному» кандидату від демократів.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times від 28 червня.

Редакція газети вважає, що що під час перших теледебатів Джозефа Байдена з його опонентом Дональдом Трампом, які відбулися 27 червня, діючий президент був «тінню великого державного службовця».

«Президент з'явився в четвер ввечері як тінь великого державного службовця. Йому важко було пояснити, чого він досягне за другий термін. Він насилу відповідав на провокації Трампа. Він намагався притягнути пана Трампа до відповідальності за його брехню, невдачі та жахливі плани. Неодноразово він намагався дотягнути до кінця речення», — йдеться в матеріалі.

Автори зазначили, що Джозеф Байден був гарним президентом, але єдина послуга, яку він може зараз надати державі — не балотуватися на другий термін.

У той же час, редакція заявляє, що все одно підтримає Джозефа Байдена, якщо вибір залишиться між ним і колишнім президентом Дональдом Трампом.

Джо Байден і Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria/Reuters

Та все ж журналісти вважають, що демокрачна партія діючого президента для перемоги над республіканцем має «визнати, що Джозеф Байден не може продовжувати цю гонку» і знайти іншого претендента на пост президента США.

Автори матеріалу пояснили свою позицію тим, що «пан Байден уже не та людина, якою він був чотири роки тому». Журналісти заявили, що американці бачать на власні очі «вік і немічність» чинного президента США.

«На даний момент президент займається безрозсудною азартною грою. Немає причин для партії ризикувати стабільністю та безпекою країни, змушуючи виборців вибирати між недоліками пана Трампа та недоліками пана Байдена. Це занадто велика ставка, щоб просто сподіватися, що американці проігнорують або знецінять вік і немічність пана Байдена, які вони бачать на власні очі», — йдеться в матеріалі NYT.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден і його попередник Дональд Трамп лідирують на голосуваннях у своїх партіях в 16 штатах і одній території.

Зазначимо, що раніше Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.