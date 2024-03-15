Рада Безпеки ООН. Фото: AFP

Ввечері в п'ятницю Рада Безпеки Організації об'єднаних націй збирається на обговорення нелегітимної спроби проведення Росією президентських виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це в соцмережі Х повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця.

Зустріч ініціювала Україна. Засідання почнеться о 21:05 за київським часом.

«У листі з проханням про засідання цитувалися дві статті Статуту ООН: стаття 34, яка дозволяє Раді «розслідувати будь-який спір або будь-яку ситуацію, яка може призвести до міжнародних суперечок або викликати суперечку», і стаття 35, яка дозволяє будь-якій державі-члену доводити до відома Ради «будь-який спір або будь-яку ситуацію, схожу на статтю 34», — написав Сергій Кислиця.

Раніше повідомлялося, що РФ готується до фальсифікації «виборів» на окупованих територіях, в Кремлі планують залучити студентів та «волонтерів» для підтримки Володимира Путіна.