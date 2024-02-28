Росія готує фальсифікацію виборів на окупованих територіях України / Фото з відкритих джерел

РФ готується до фальсифікації «виборів» на окупованих територіях, в Кремлі планують залучити студентів та «волонтерів» для підтримки Путіна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Враховуючи попередній досвід «референдумів» та «місцевих виборів», які були проігноровані більшістю місцевого населення, то росіяни готуються до більш масштабних фальсифікацій явки на «виборах», — йдеться в повідомленні.

Центр нацспротиву наголошує, що перед місцевими гауляйтерами Кремль поставив план намалювати явку у 75%, з яких 80% мають нібито проголосувати за Володимира Путіна. Для імітації такої підтримки в регіон прибувають «волонтери» для участі в масовках.

Йдеться про студентів російських вишів, яким обіцяють виплату стипендій у разі згоди на «відрядження» за яке також передбачаються виплати.

Центр національного спротиву зауважує, що всі учасники організації «виборів» є пособниками окупації території України й за це передбачене покарання, якого не вдасться уникнути.

Нагадаємо, росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням «виборів» на ТОТ 15-17 березня.

Усі керівники «навчальних закладів» та інших фейкових структур на тимчасово окупованих територіях отримали план з явки підлеглих на «виборчі дільниці». Також керівників попередили, що буде застосовуватися відеоспостереженню із системою розпізнавання облич.

На окупованих територіях росіяни збирають підписи на підтримку Володимира Путіна. Та зобовʼязали студентів голосувати на виборах.

Як відомо, Росія відправила пропагандистів на тимчасово окуповані території на тлі майбутніх президентських виборів.

Вони почали завозити російських артистів на тимчасово окуповані території, щоб створювати майданчики для «пропаганди та агітації за диктатора Путіна» на виборах.

Активісти руху «Жовта Стрічка» закликають жителів окупованого Донецька не приходити на так звані вибори президента РФ та бойкотувати їх.

27 лютого, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали штаб партії «Єдина Росія» неподалік від «виборчої дільниці».