Керівникам навчальних закладів на окупованих територіях дали план на явку до виборчіх дільниць / Фото: ЦНС

Усі керівники «навчальних закладів» та інших фейкових структур на тимчасово окупованих територіях отримали план з явки підлеглих на «виборчі дільниці». Також керівників попередили, що буде застосовуватися відеоспостереженню із системою розпізнавання облич.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«У Росії, а також на тимчасово окупованих територіях, починається пропагандистське шоу з назвою «вибори президента РФ», мета якого створити колективну відповідальність за злочини Кремля. Тобто засвідчити підтримку з боку росіян політики свого диктатора Володимира Путіна, а також «легалізувати» окупацію тимчасово окупованих територій шляхом малювання явки», — йдеться в повідомленні.

Для цього всім колаборантам поставили завдання забезпечити норму явки на визначену дільницю від кожного підприємства чи установи. Водночас керівників попередили, що завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич на дільницях буде відомо чи було виконано план, та пригрозили наслідками у разі його невиконання.

У ЦНС закликали «саботувати вказівки колаборантів та ігнорувати псевдовибори».

«Водночас просимо надавати нам інформацію щодо зрадників до Спротив.Бот, анонімність звернень гарантована», — звернулися в ЦНС.

Нагадаємо, росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням «виборів» на ТОТ 15-17 березня.

Також сьогодні, 27 лютого, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали штаб партії «Єдина Росія» неподалік від «виборчої дільниці».

На окупованих територіях росіяни збирають підписи на підтримку Володимира Путіна. Та зобовʼязали студентів голосувати на виборах.

Як відомо, Росія відправила пропагандистів на тимчасово окуповані території на тлі майбутніх президентських виборів.

Вони почали завозити російських артистів на тимчасово окуповані території, щоб створювати майданчики для «пропаганди та агітації за диктатора Путіна» на виборах.

Активісти руху «Жовта Стрічка» закликають жителів окупованого Донецька не приходити на так звані вибори президента РФ та бойкотувати їх.