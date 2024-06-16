Другий український Саміт миру можуть провести до президентських виборів у США в листопаді.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає «Радіо Свобода».

Вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Конкретних термінів другого саміту не називали. Президент Володимир Зеленський казав, що підготовка має зайняти «місяці, а не роки».

— Ми вже маємо країни, які виявили інтерес прийняти другий Саміт миру, і ми почали перемовини з ними, — наголосив президент.

Раніше, президент України Володимир Зеленський закликав представників країн скласти «план дій», щоб на другій зустрічі на Саміті миру можна було зафіксувати кінець війни.

Крім того, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що представники країн несуть відповідальність за підтримку розв'язання питання війни в Україні.