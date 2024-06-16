Другий український Саміт миру можуть провести до президентських виборів у США в листопаді.
Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає «Радіо Свобода».
Вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року.
Конкретних термінів другого саміту не називали. Президент Володимир Зеленський казав, що підготовка має зайняти «місяці, а не роки».
— Ми вже маємо країни, які виявили інтерес прийняти другий Саміт миру, і ми почали перемовини з ними, — наголосив президент.
Раніше, президент України Володимир Зеленський закликав представників країн скласти «план дій», щоб на другій зустрічі на Саміті миру можна було зафіксувати кінець війни.
Крім того, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що представники країн несуть відповідальність за підтримку розв'язання питання війни в Україні.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Другий український Саміт миру можуть провести до президентських виборів у США в листопаді.
Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає «Радіо Свобода».
Вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року.
Конкретних термінів другого саміту не називали. Президент Володимир Зеленський казав, що підготовка має зайняти «місяці, а не роки».
— Ми вже маємо країни, які виявили інтерес прийняти другий Саміт миру, і ми почали перемовини з ними, — наголосив президент.
Раніше, президент України Володимир Зеленський закликав представників країн скласти «план дій», щоб на другій зустрічі на Саміті миру можна було зафіксувати кінець війни.
Крім того, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що представники країн несуть відповідальність за підтримку розв'язання питання війни в Україні.