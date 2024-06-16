Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на саміті миру, скриншот з відео

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що представники країн несуть відповідальність за підтримку розв'язання питання війни в Україні.

Про це прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, виступаючи на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру 15 червня.

«Ми зібралися тут( Саміт миру, — приміт.) навколо спільного розуміння, спільної відданості статуту ООН та Міжнародного права, суверенітету незалежності та територіальної цілісності. Це наша основа і це повинно бути нашою основою та шляхом до миру, якщо ми не вистоємо ці принципи. То чого ми всі вартуємо? Не можемо прийняти кордони змінені військовою силою, де агресор встановлює правила. Ми маємо особливу відповідальність підтримати вирішення питання війни в Україні, встановити справедливий і тривалий мир. Прибувши сьогодні сюди, ми взяли на себе цю відповідальність», — заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Крім того, вона додала, що повинно бути досягнуто серйозного прогресу у ключових питаннях: ядерної безпеки, забезпечення надійного експорту зерна до глобальних ринків та повернення депортованих українців.

«Це немалі кроки вони можуть стати глобальними для багатьох у всьому світі. Ці кроки повинні відкрити шлях до конкретних результатів в інших сферах. Мені здається що всі розуміють що зараз непросто досягнути сталого миру. Особливо тому, що Росія не хоче миру. Ні в Україні, ні в сусідніх державах, ні в регіоні Сахель, ні на Близькому Сході», — резюмує прем’єр-міністерка Данії.

Саміт миру

Україна планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із Росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

Китай відмовився приймати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії. За їхніми словами, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі — присутність на конференції і України, і Росії.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд сказала, що 90 країн і організацій, половина з яких європейські, підтвердили участь у Саміті миру щодо України.

Президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт миру у Швейцарію.

На Глобальний саміт миру у Швейцарії, який організувала Україна, приїхали російські журналісти.

Президент України Володимир Зеленський закликав представників країн скласти «план дій», щоб на другій зустрічі на Саміті миру можна було зафіксувати кінець війни.