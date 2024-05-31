Андрій Єрмак. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом і розповів йому про формулу миру та ядерну безпеку.

Про це Андрій Єрмак повідомив в своєму телеграм-каналі.

«Розповів про Формулу миру Президента Володимира Зеленського та підготовку Саміту миру», — написав Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Також він пояснив президенту Всесвітньої боксерської ради, що учасники саміту розглянуть «конкретні кроки для встановлення справедливого миру в Україні». Зокрема під час розмови з Маурісіо Селуйманом Андрій Єрмак говорив про вільну навігацію в Чорному та Азовському морях, ядерну безпеку, звільнення військовополонених і повернення депортованих до РФ українських дітей.

Маурісіо Сулейман. Фото з відкритих джерел

«Закликав президента Всесвітньої боксерської ради підтримати Саміт миру та поширювати інформацію про його проведення», — додав голова ОП.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна буде готова розглядати запрошення представників Росії на зустрічі щодо формули миру вже під час другого Глобального саміту миру.