Голова Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом і розповів йому про формулу миру та ядерну безпеку.
Про це Андрій Єрмак повідомив в своєму телеграм-каналі.
«Розповів про Формулу миру Президента Володимира Зеленського та підготовку Саміту миру», — написав Андрій Єрмак.
Також він пояснив президенту Всесвітньої боксерської ради, що учасники саміту розглянуть «конкретні кроки для встановлення справедливого миру в Україні». Зокрема під час розмови з Маурісіо Селуйманом Андрій Єрмак говорив про вільну навігацію в Чорному та Азовському морях, ядерну безпеку, звільнення військовополонених і повернення депортованих до РФ українських дітей.
«Закликав президента Всесвітньої боксерської ради підтримати Саміт миру та поширювати інформацію про його проведення», — додав голова ОП.
Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна буде готова розглядати запрошення представників Росії на зустрічі щодо формули миру вже під час другого Глобального саміту миру.
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Голова Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом і розповів йому про формулу миру та ядерну безпеку.
Про це Андрій Єрмак повідомив в своєму телеграм-каналі.
«Розповів про Формулу миру Президента Володимира Зеленського та підготовку Саміту миру», — написав Андрій Єрмак.
Також він пояснив президенту Всесвітньої боксерської ради, що учасники саміту розглянуть «конкретні кроки для встановлення справедливого миру в Україні». Зокрема під час розмови з Маурісіо Селуйманом Андрій Єрмак говорив про вільну навігацію в Чорному та Азовському морях, ядерну безпеку, звільнення військовополонених і повернення депортованих до РФ українських дітей.
«Закликав президента Всесвітньої боксерської ради підтримати Саміт миру та поширювати інформацію про його проведення», — додав голова ОП.
Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна буде готова розглядати запрошення представників Росії на зустрічі щодо формули миру вже під час другого Глобального саміту миру.