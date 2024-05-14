Прапори України та ЄС. Фото: Getty Images

Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль у понеділок, 13 травня.

Він додав, що це важлива підтримка для українських виробників, експорту та економіки.

«Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі», — зазначив Денис Шмигаль.

Раніше Британія заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже на всі товари до 2029 року, надаючи Києву подальші сприятливі торговельні умови після вторгнення Росії.