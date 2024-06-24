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У понеділок, 24 червня, Рада ЄС затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Новий пакет зокрема включає обмежувальні заходи щодо 116 фізичних та юридичних осіб, «відповідальних за дії, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Зважаючи на спроби Росії втрутитися в демократичні процеси в ЄС і підірвати його демократичні основи, Рада вирішила, що політичні партії та фонди, неурядові організації, зокрема аналітичні центри або постачальники медіапослуг у ЄС, більше не зможуть приймати фінансування, що надходить від російської держави та її довірених осіб.

Також ЄС заборонить послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу на території Євросоюзу з метою транспортування в інші країни. Це охоплює як перевезення з судна на судно, так і перевезення з судна на берег, а також операції з перевантаження. Це не вплине на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через ЄС.

Також Євросоюз заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення споруджуваних проєктів щодо зрідженого природного газу, таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG. Вводяться обмеження на імпорт російського газу через термінали ЄС, не підключені до системи природного газу.

Також оператори з ЄС, які передають промислове ноу-хау для виробництва бойових товарів комерційним партнерам із третіх країн, тепер повинні будуть включити договірні положення, щоб гарантувати, що таке ноу-хау не буде використовуватися для товарів, призначених для РФ.

Серед іншого вказано, що Рада вирішила заборонити використання «Системи передачі фінансових повідомлень» (SPFS) — спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів. Організаціям ЄС, які працюють за межами Росії, буде заборонено підключатися до SPFS або еквівалентних спеціалізованих служб обміну фінансовими повідомленнями.

Операторам ЄС заборонили здійснювати транзакції з особами, які входять до списку тих, хто використовує SPFS за межами Росії.

Також запроваджується заборона на операції з цільовими кредитними та фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, заснованими за межами ЄС, якщо ці організації сприяють транзакціям, що підтримують оборонно-промислову базу Росії шляхом експорту, постачання, продажу, передачі або транспортування до РФ товарів і технологій подвійного призначення, чутливих предметів, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів.

Також вперше заборонено доступ до портів та надання послуг конкретним суднам, які беруть участь у війні Росії проти України.

Ці судна можуть потрапити під санкції з різних причин, таких як транспортування військового обладнання для Росії, транспортування вкраденого українського зерна та підтримка розвитку енергетичного сектору Росії, наприклад, через транспортування компонентів ЗПГ або перевалку ЗПГ. Цей захід також націлений на танкери, що є частиною темного флоту Путіна, які обходять обмеження ЄС і Price Cap Coalition, використовуючи при цьому оманливу практику судноплавства, повністю нехтуючи міжнародними стандартами. 27 суден сьогодні потрапили під ціль.

Крім того, щоб уникнути інших форм обходу, Рада вирішила розширити заборону на польоти в ЄС. Заборона на посадку, зліт або політ над територією ЄС також поширюватиметься на будь-які повітряні судна, які використовуються для нерегулярних польотів, в разі, якщо підсанкційна російська фізична або юридична особа використовує його для місця відпочинку або ділової зустрічі.

Нагадаємо, що 20 червня посли країн ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на російську війну проти України.