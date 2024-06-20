Посли країн ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на російську війну проти України.

Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

Новий пакет назвали «потужним» та «значним».

«Цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив наявних санкцій шляхом усунення лазівок», — йдеться в повідомленні.

За даними Reuters, посадовці з 27 країн ЄС понад місяць обговорювали новий пакет. Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу, план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах.

Погодження пакета блокувала Німеччина — вагання Берліна були частково пов’язані з внутрішніми розбіжностями між МЗС Німеччини та офісом канцлера, пише Reuters з посиланням на джерела.

Журналіст Рікард Джозвяк уточнює, що спірне питання стосувалося «застереження про відсутність Росії». Це означає, що експортери та постачальники з ЄС зобов’язані включити в певні договори купівлі-продажу відповідні формулювання, які забороняють реекспорт обмежених товарів до Росії. Такий пункт вже був включений у 12-й пакет санкцій, однак у 14-му його планували розширити на дочірні компанії в третіх країнах. Та в компромісному тексті це видалили, пише Reuters.

Згідно з варіантом документів від 3 травня, які бачило Politico, у новому пакеті санкцій також передбачаються обмеження щодо низки пропагандистських медіа РФ — «РИА Новости», «Известия», «російська газета», а також нового видання «Голос Європи», яке пов’язують з Віктором Медведчуком.

Нагадаємо, до цього країни ЄС не могли домовитися про 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина блокувала ухвалення рішення незважаючи на вилучення пункту, який Берлін вважав проблематичним.