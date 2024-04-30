Фото з Telegram-каналу Дениса Шмигаля

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідне рішення ухвалили на засіданні у вівторок, 30 квітня.

За його словами, 15,5 мільярдів гривень для закупівлі дронів — це додатковий ресурс до вид виділених раніше 43,3 мільярди гривень.

Денис Шмигаль додав, що виділені кошти дозволять поставити Силам безпеки та оборони 300 тисяч безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Латвія надасть Україні генератор потужністю 250 мегават та спільно з нашою державою нарощуватиме виробництво дронів.