Китай запровадив санкції проти американських компаній, які продають зброю Тайваню. Фото з відкритих джерел

Уряд Китаю запровадив санкції проти трьох американських компаній — виробників зброї за продаж їхньої продукції Тайваню, заборонивши їм проводити торгові операції з китайськими контрагентами та інвестувати в Китай.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на розпорядження Міністерства торгівлі КНР.

«З метою захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів розвитку… американські General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems… Boeing Defense, Space & Security, які беруть участь у продажу зброї Тайваню, внести до списку неблагонадійних суб’єктів», — ідеться в повідомленні.

Зазначеним компаніям заборонено займатися імпортною та експортною діяльністю, пов’язаною з Китаєм, і робити нові інвестиції в Китаї, а їхнім керівникам заборонено в'їзд до КНР та скасовані всі раніше видані візи і дозволи на роботу чи інші підстави перебування в Китаї.

Крім того, у Мінторгівлі КНР заявили про наявність доказів порушення заборони на продаж продукції китайських компаній підсанкційним американським Lockheed Martin Corporation та Raytheon Missiles & Defense іншою компанією зі США Caplugs.

У зв’язку з цим партнерам Caplugs у Китаї наказано вжити заходів, аби відповідні товари, технології, послуги тощо не потрапляли до «ненадійних юридичних осіб» із заборонного списку, а компанію попереджено про ймовірність застосування санкцій у разі продовження такої діяльності.

Санкціоновані американські компанії виробляють оборонну та аерокосмічну продукцію, зокрема безпілотні авіаційні апарати, радіолокаційні системи та системи спостереження для військових США, яку американська сторона, серед іншого, постачає Тайваню.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче.