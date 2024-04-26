Косово обіцяє запровадити одностатеві союзи у травні. Ілюстративне фото: Рубрика

Уряд Косова планує запровадити одностатеві союзи у травні, цей захід є частиною зусиль частково визнаної країни щодо приєднання до Ради Європи.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на європейські ЗМІ.

Наразі Чорногорія є єдиною країною Західних Балкан, яка дозволяє одностатеві цивільні союзи, оскільки попередня спроба запровадити їх у Косові була відхилена парламентом у 2022 році.

— Косово прагне незабаром стати другою країною на Західних Балканах… яка пропонує своїм громадянам право на одностатеві цивільні союзи. Ми наполегливо працюватимемо, щоб ухвалити це найближчим часом, — сказав прем’єр Косова Альбін Курті.

Запровадження одностатевих союзів було б важливим кроком, оскільки це також зробило б Косово першою країною з мусульманським населенням, яка їх легалізувала. Згідно з останнім переписом 2011 року, 95,6% населення визнали себе мусульманами, нинішній перепис триває.

На відміну від 2022 року, Альбін Курті отримав підтримку більшості депутатів від своєї партії на голосуванні, запланованому на травень.

Він впевнений, що ініціатива пройде, хоча він також повинен переконати 11 депутатів від опозиції.

Але хоча політичне ставлення змінилося, ця пропозиція залишається відносно непопулярною, оскільки лише 20% жителів Косова підтримують одностатеві союзи, згідно з опитуванням 2023 року, що на 8 пунктів більше, ніж у 2015 році.

Ця заява була однією з двох поступок, окреслених Альбін Курті в четвер, якими він сподівається схилити терези на користь вступу своєї країни до Ради Європи.

Він також пообіцяв «вирішити невирішені проблеми щодо… косовсько-сербської меншини» після напруженості на півночі країни.

Раніше політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував запросити Косово до членства в організації, що відкриває шлях до голосування за відповідне рішення на сесії ПАРЄ.

Проти вступу Косова до Ради Європи категорично виступає Сербія. Її президент Александар Вучич нещодавно допустив вихід країни з РЄ, якщо це станеться.

Нагадаємо, 15 лютого парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві цивільні шлюби. Це надає одностатевим парам право укладати шлюби і всиновлювати дітей.