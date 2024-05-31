Литва готова відправити в Україну своїх військових інструкторів для допомоги у навчанні військових.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в інтерв'ю Bloomberg .
— Литва, якщо знадобиться, можливо, навчала б їх і в Україні у партнерстві з країнами, які б були готові це зробити, — сказала Інгріда Шимоніте.
Раніше повідомлялося, що Франція найближчим часом може відправити військових інструкторів в Україну попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.
Нагадаємо, що президент Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є «екзистенційною для Європи та для Франції», проте наголосив, що Франція «ніколи не буде вести наступ». Коли французького президента запитали про перспективу відправлення західних військ в Україну, він сказав: «сьогодні ми не в такій ситуації, проте всі ці варіанти можливі».
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Литва готова відправити в Україну своїх військових інструкторів для допомоги у навчанні військових.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в інтерв'ю Bloomberg .
— Литва, якщо знадобиться, можливо, навчала б їх і в Україні у партнерстві з країнами, які б були готові це зробити, — сказала Інгріда Шимоніте.
Раніше повідомлялося, що Франція найближчим часом може відправити військових інструкторів в Україну попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.
Нагадаємо, що президент Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є «екзистенційною для Європи та для Франції», проте наголосив, що Франція «ніколи не буде вести наступ». Коли французького президента запитали про перспективу відправлення західних військ в Україну, він сказав: «сьогодні ми не в такій ситуації, проте всі ці варіанти можливі».