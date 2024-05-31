Литовські солдати під час військових навчань НАТО «Квадрига» в Пабраде, Литва, 29 травня. Фотограф: Андрій Рудаков/Bloomberg

Литва готова відправити в Україну своїх військових інструкторів для допомоги у навчанні військових.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в інтерв'ю Bloomberg .

— Литва, якщо знадобиться, можливо, навчала б їх і в Україні у партнерстві з країнами, які б були готові це зробити, — сказала Інгріда Шимоніте.

Раніше повідомлялося, що Франція найближчим часом може відправити військових інструкторів в Україну попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Нагадаємо, що президент Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є «екзистенційною для Європи та для Франції», проте наголосив, що Франція «ніколи не буде вести наступ». Коли французького президента запитали про перспективу відправлення західних військ в Україну, він сказав: «сьогодні ми не в такій ситуації, проте всі ці варіанти можливі».