Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно звернувся до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням відкрити кримінальне провадження проти російських військових за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківщині.
Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини», цитує Укрінформ.
— Я офіційно звернувся до Москалькової з тим, щоб вона вимагала відкриття кримінального провадження російськими правоохоронцями проти російських солдатів, — заявив омбудсмен.
Дмитро Лубінець наголосив, що, згідно з Женевськими конвенціями, правоохоронні органи повинні відкривати кримінальні провадження у таких випадках. Водночас, він сумнівається, що Росія це зробить.
— Зрозуміло, після того, як ми отримаємо, якщо отримаємо, відповідь, вона буде, швидше за все, негативною для нас. Але тоді росіяни вкотре підтвердять, що відмова відкривати кримінальні провадження проти своїх солдатів — це порушення правоохоронцями РФ міжнародного гуманітарного права, — зауважив він.
Дмитро Лубінець додав, що «до цього ми не використовували подібні механізми».
Омбудсмен також наголосив, що про випадок жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку російських військовослужбовців поінформовано ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Нагадаємо, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.
Дмитро Лубінець заявив, що в Росії утримують 1700 цивільних людей, з них майже 900 — підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно звернувся до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням відкрити кримінальне провадження проти російських військових за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківщині.
Про це він сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини», цитує Укрінформ.
— Я офіційно звернувся до Москалькової з тим, щоб вона вимагала відкриття кримінального провадження російськими правоохоронцями проти російських солдатів, — заявив омбудсмен.
Дмитро Лубінець наголосив, що, згідно з Женевськими конвенціями, правоохоронні органи повинні відкривати кримінальні провадження у таких випадках. Водночас, він сумнівається, що Росія це зробить.
— Зрозуміло, після того, як ми отримаємо, якщо отримаємо, відповідь, вона буде, швидше за все, негативною для нас. Але тоді росіяни вкотре підтвердять, що відмова відкривати кримінальні провадження проти своїх солдатів — це порушення правоохоронцями РФ міжнародного гуманітарного права, — зауважив він.
Дмитро Лубінець додав, що «до цього ми не використовували подібні механізми».
Омбудсмен також наголосив, що про випадок жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку російських військовослужбовців поінформовано ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Нагадаємо, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.
Дмитро Лубінець заявив, що в Росії утримують 1700 цивільних людей, з них майже 900 — підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
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