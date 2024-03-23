Компанії-спонсори війни. Зображення: НАЗК

Інформагентство Reuters повідомило, що Україна може за кілька днів ліквідувати свій чорний список «спонсорів війни», який веде Національне агентство з запобігання корупції.

Reuters із посиланням на джерела повідомило, що це може статися внаслідок негативної реакції з боку країн, включаючи Китай і Францію.

Джерела зазначають, що Україна може скасувати не лише список, але й відповідний веб-сайт, який містить детальну інформацію про осіб, котрі перебувають під санкціями Заходу, та працюють в Росії, сплачуючи податки, які йдуть на російську армію та зброю.

При цьому список не має жодної юридичної сили, однак, за інформацією джерел видання, спричиняє репутаційні втрати компаніям, які у ньому знаходяться.

«Припинення кампанії ганьби, якщо це станеться, свідчитиме про те, як Києву, можливо, доведеться пом’якшити свою позицію, оскільки йому стає важче зберігати глобальну підтримку своїх військових зусиль протягом понад двох років після початку повномасштабного вторгнення», — пише Reuters.

Одне з джерел видання натякнуло на тиск від Франції, щоб вилучити роздрібну мережу Auchan і Leroy Merlin зі списку.

Пекін, який є великим споживачем українського зерна, у лютому зажадав від Києва виключити зі списку 14 китайських компаній для «усунення негативного впливу».

Хоча Китай розглядається як союзник Росії, Київ заявив, що сподівається, що друга за величиною економіка світу візьме участь у саміті світових лідерів цієї весни, щоб просувати бачення миру президентом Володимиром Зеленським.

Друге джерело повідомило, що Австрія, Китай, Франція та Угорщина чинили тиск на Київ через список, додавши, що він може бути видалений з інтернету протягом кількох днів.

Офіційно цю інформацію поки не коментувала жодна зі сторін.

Нагадаємо, у січні Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії.