Зустріч Олександра Гайду з делегацією дипломатів африканських країн. Фото: Facebook нардепа.

Народний депутат України Олександр Гайду в Ботсвані зустрівся з головами Кенії, ДРК, ПАР та Зімбабве.

Про це нардеп написав у своєму Facebook.

Так, під час перебування у Ґабороне Олександр Гайду провів зустрічі з делегацією із Замбії та іншими главами дипломатичних місій африканських країн: Кенії, ДРК та ПАР. Також він поспілкувався з представниками Центру координації сільськогосподарських досліджень та розвитку Африки (CCARDESA).

За словами нардепу, під час зустрічей дипломати обговорювали питання співробітництва, покрашення продовольчої безпеки та розвиток співпраці в сфері сільського господарства.

«Презентували сільськогосподарський потенціал України, зокрема щодо постачання зернових та соняшникової олії, м'яса птиці тощо, надання допомоги в боротьбі з транскордонними шкідниками й хворобами тварин сільськогосподарських культур, механізації сільського господарства. Провели переговори щодо реалізації спільних проєктів для створення та впровадження новітніх українських сільськогосподарських технологій у регіоні», — написав Олександр Гайду.

Зустріч Олександра Гайду з делегацією дипломатів африканських країн. Фото: Facebook нардепа.

Зустріч Олександра Гайду з делегацією дипломатів африканських країн. Фото: Facebook нардепа.

Зустріч Олександра Гайду з делегацією дипломатів африканських країн. Фото: Facebook нардепа.

Зустріч Олександра Гайду з делегацією дипломатів африканських країн. Фото: Facebook нардепа.

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