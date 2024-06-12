Народний депутат України Олександр Гайду в Ботсвані зустрівся з головами Кенії, ДРК, ПАР та Зімбабве.
Про це нардеп написав у своєму Facebook.
Так, під час перебування у Ґабороне Олександр Гайду провів зустрічі з делегацією із Замбії та іншими главами дипломатичних місій африканських країн: Кенії, ДРК та ПАР. Також він поспілкувався з представниками Центру координації сільськогосподарських досліджень та розвитку Африки (CCARDESA).
За словами нардепу, під час зустрічей дипломати обговорювали питання співробітництва, покрашення продовольчої безпеки та розвиток співпраці в сфері сільського господарства.
«Презентували сільськогосподарський потенціал України, зокрема щодо постачання зернових та соняшникової олії, м'яса птиці тощо, надання допомоги в боротьбі з транскордонними шкідниками й хворобами тварин сільськогосподарських культур, механізації сільського господарства. Провели переговори щодо реалізації спільних проєктів для створення та впровадження новітніх українських сільськогосподарських технологій у регіоні», — написав Олександр Гайду.
Нагадаємо, як Україна відкрила посольство в Мавританії.
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Народний депутат України Олександр Гайду в Ботсвані зустрівся з головами Кенії, ДРК, ПАР та Зімбабве.
Про це нардеп написав у своєму Facebook.
Так, під час перебування у Ґабороне Олександр Гайду провів зустрічі з делегацією із Замбії та іншими главами дипломатичних місій африканських країн: Кенії, ДРК та ПАР. Також він поспілкувався з представниками Центру координації сільськогосподарських досліджень та розвитку Африки (CCARDESA).
За словами нардепу, під час зустрічей дипломати обговорювали питання співробітництва, покрашення продовольчої безпеки та розвиток співпраці в сфері сільського господарства.
«Презентували сільськогосподарський потенціал України, зокрема щодо постачання зернових та соняшникової олії, м'яса птиці тощо, надання допомоги в боротьбі з транскордонними шкідниками й хворобами тварин сільськогосподарських культур, механізації сільського господарства. Провели переговори щодо реалізації спільних проєктів для створення та впровадження новітніх українських сільськогосподарських технологій у регіоні», — написав Олександр Гайду.
Нагадаємо, як Україна відкрила посольство в Мавританії.