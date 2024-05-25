Україна відкрила посольство у Ісламській Республіці Мавританія, що на заході Африки. Країни тепер більш предметно розвиватимуть звʼязки. Посольство запрацювало у столиці країни, місті Нуакшотом.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Голова МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що Мавританія зараз головує в Африканському Союзі — ключовій міжнародній організації континенту, яка об’єднує 55 держав-членів. Також вона є перспективним торговельним партнером для України та важлива у контексті міжнародних антитерористичних зусиль в регіоні Сахелю. Український безпековий досвід тут може мати великий запит, додав міністр.

Відкриття посольства України у Мавританії. Фото: МЗС України Відкриття посольства України у Мавританії. Фото: МЗС України

Україна та Мавританія планують співпрацювати у сферах торговельно-економічній, енергетичній, сільськогосподарській, інформаційно-комунікаційних технологій, культури та освіти. Окрім того, вже найближчим часом Мавританія отримає українське зерно.

12 квітня Україна відкрила посольство у Республіці Кот-д’Івуар, 10 квітня офіційно розпочало роботу посольство України в Демократичній Республіці Конго, а 15 квітня у Мозамбіку.