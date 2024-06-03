Винищувач F-16 / Фото: Getty Images

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна нададасть Україні дозвіл застосовувати передані винищувачі F-16 у тому числі для ударів по цілях на території Росії.

Про це вона розповіла у інтервʼю Politico.

«Ми застосовуємо (до літаків — прим.) той же принцип, що й до усіх інших поставок зброї — відколи ми передали її Україні, Україна вирішує, як її використовувати. Ми лише просимо дотримуватися міжнародного права і права на самооборону так, як це визначено Статутом ООН, що означає, що вони можуть застосовувати зброю для ураження військових цілей, які їй необхідно уразити з метою самооборони», — сказала Кайса Оллонгрен.

Зазначається, що вона була серед посадовців, які закликали зняти обмеження на застосування Україною західної зброї тих союзників, які їх встановлювали.

Міністерка також висловила сподівання, що після передачі повноважень новому уряду політика щодо підтримки України збережеться.

«Думаю, дуже важливо, щоби ми продовжували відігравати цю роль. Я бачила програму нового уряду, і в ній передбачено продовження підтримки України і зазначено, що уряд цінує співпрацю у ЄС і НАТО», — наголосила Кайса Оллонгрен.

Нагадаємо, літаки F-16 та іншу зброю, яку Бельгія передасть в межах безпекової угоди, Україна зможе використовувати тільки на своїй території.

Раніше повідомлялось, що перша група українських льотчиків закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.