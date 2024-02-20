Майже 70% українців проти виборів президента під час війни. Фото з відкритих джерел

У лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Вважають, що варто провести вибори 15% опитаних, з яких 4% говорять про призупинення воєнного стану і 11% — за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану.

Крім того, 10% респондентів підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Володимир Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження буде виконувати голова Верховної ради.

Майже 70% українців проти виборів президента під час війни. Фото КМІС

Водночас у грудні 2023 року 84% українців вважали, що проводити вибори не на часі і необхідно відкласти це питання.

Незалежно від поглядів на потребу у виборах, більше половини українців (53%) вважають, що Володимир Зеленський має брати участь у наступних виборах. У грудні 2023 року таких було 59%.

Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.

Майже 70% українців проти виборів президента під час війни. Фото КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, просування наративу, що в травні 2024 року президент втрачає легітимність, насамперед грає на руку ворогам України — це буде розхитуванням ситуації та єдності всередині країни та підривом підтримки України з боку західних союзників.

За його словами, організувати проведення виборів надзвичайно складно - мільйони людей перебувають закордоном, мільйони перебувають у небезпечних умовах або в окупації, сотні тисяч проходять військову службу. Відсутність можливості громадянам взяти участь у голосуванні як виборці і кандидати підриватиме легітимність результатів (при цьому 65% українців негативно ставляться до голосування онлайн.

«Можна по-різному ставитися до президента Зеленського — підтримувати окремі рішення, критикувати — інші, але уникнення поляризації і нестабільності та збереження керованості інституцій влади — в інтересах усього суспільства», — додав соціолог.

Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1202 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Нагадаємо, у жовтні минулого, 63,8% опитаних українців негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в країні до завершення війни, та тільки 15,1% громадян — позитивно, 21% — не визначилися.

Натоимість на прикінці серпня 2023 року, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що попри війну, у 2024 році в Україні мають відбутися вибори.

Як раніше повідомлялось, Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.