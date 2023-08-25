Крім того нещодавно спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, Конституція України не забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Він наголосив на потребі ухвалення «важливих рішень» у цьому питанні, «аби держава не була розірвана виборами під час війни, але, з іншого боку, забезпечити потік демократії».

Водночас, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім не володіє інформацією щодо можливої підготовки для проведення виборів під час воєнного стану.