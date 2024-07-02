Володимир Зеленський та Віктор Орбан / Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва. Це його перший візит за багато років.

Речник угорського уряду Золтан Ковач підтвердив його візит до України.

«Віктор Орбан прибув до Києва сьогодні вранці, щоб обговорити європейський мир із президентом Володимиром Зеленським», — написав він у соцмережі X.

Як повідомила «Європейська правда», зранку кортеж Віктора Орбана з численних авто прибув до посольства Угорщини.

Під час поїздки премʼєр-міністр має провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями.

Це перший візит угорського премʼєра в Україну за багато років. Віктор Орбан не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка.

Як відомо, востаннє він відвідував Київ у 2012 році для зустрічей з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає помилковим прагнення держав Північноатлантичного альянсу до поразки Росії в війни проти Україні. Він додав, що перемога України не є необхідною, але, незважаючи на це, НАТО все ще «сприяє війні, в той час як Угорщина виступає на боці миру». При цьому прем’єр підкреслив, що не хоче, аби «хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню».